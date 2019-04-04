شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة النقل الإثيوبية : طاقم الطائرة المنكوبة لم يتمكنوا من السيطرة عليها والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزيرة النقل الإثيوبية أن أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، من طراز بوينج 737 ماكس 8، اتبع جميع الإرشادات، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الطائرة.

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