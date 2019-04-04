شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري يحذر من إدمان أخطر من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس ،عن الأمير هاري القول " وسائل التواصل الاجتماعي أخطر من المخدرات والكحوليات لأنها لا تخضع لقواعد أو ضوابط".

وكان الأمير هاري في زيارة لمقر منظمة يانج مين كريستيان غير الربحية بغرب لندن أمس الأربعاء، للقاء ممثلي منظمات خيرية معنية بالصحة العقلية للشباب.

وأوضح" يمكن للشباب أن يرتبطوا بهواتفهم كما يريدون، ولكن يجب أن يحظوا بتواصل بشري أيضا.