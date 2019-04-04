شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري يحذر من إدمان أخطر من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
وكان الأمير هاري في زيارة لمقر منظمة يانج مين كريستيان غير الربحية بغرب لندن أمس الأربعاء، للقاء ممثلي منظمات خيرية معنية بالصحة العقلية للشباب.
وأوضح" يمكن للشباب أن يرتبطوا بهواتفهم كما يريدون، ولكن يجب أن يحظوا بتواصل بشري أيضا.
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