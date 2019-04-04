شكرا لقرائتكم خبر عن يواجه 89 تهمة.. محاكمة مرتكب مذبحة المسجدين غداً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم الخميس ، أن المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش الشهر الماضي سيُحاكم بتهم قتل 50 شخصا عندما يمثل أمام المحكمة يوم غدٍ الجمعة.

وكان قد تم توجيه تهمة واحدة بالقتل إلى الأسترالي برنتون تارنت حتى الآن، لكن الشرطة قالت إن جميع الوفيات والإصابات التي وقعت في هجمات 15مارس ستؤخذ بعين الاعتبار عبر تعديل الاتهامات خلال مثوله المقبل أمام المحكمة يوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إن "الرجل الموقوف على خلفية هجمات كرايست تشيرش الإرهابية سيواجه 50 تهمة قتل و39 تهمة محاولة قتل عندما يمثل أمام المحكمة العليا في كرايست تشيرش يوم الجمعة".

ويمثل المتهم البالغ من العمر 28 عاما عبر اتصال بالفيديو مع المحكمة في كرايست تشيرش من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة في أوكلاند.