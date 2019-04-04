شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على« غصن » للمرة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل
ناشد رئيس نيسان المقال كارلوس غصن الحكومة الفرنسية الدفاع عنه وأكد مجددا براءته في مقابلة بثت اليوم الخميس مع تلفزيوني (تي.إف1) و(إل.سي.آي) الفرنسيين. وألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على غصن للمرة الرابعة اليوم الخميس بتهمة محاولة التربح على حساب نيسان.
وقال غصن "أواصل معركتي.. أنا بريء. الأمر صعب، علي أن أقر بذلك، وأدعو الحكومة الفرنسية إلى الدفاع عني والدفاع عن حقوقي كمواطن".
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