الجيش العراقي الخامس عربياً و52 عالمياً ضمن اقوى الجيوش في العام 2019

الخليج 365/ بغدادكشف موقع GFP المختص بالتصنيفات العسكرية أحدث بياناته عن ترتيب الجيوش العربية والعالمية وكيف تغير ترتيبها عن العام الماضي.

وكانت مرتبة الجيش العراقي الخامسة عربيا والـ52 عالمياً ضمن اقوى الجيوش للعام 2019، وهي ذات المرتبة التي كان عليها في العام الماضي 2018.

وبحسب RT فأن الجيش المصري احتل المرتبة الاولى عربيا والـ 12 عالميا، ثم السعودي في المرتبة الثانية عربياً والـ25 عالمياً ، ثم الجزائري في المرتبة الثالثة عربيا والـ 27 عالمياً ، ليأتي الجيش السوري في المرتبة الرابعة عربياً والـ 50 عالمياً.



ويعتمد التصنيف على العديد من العوامل مثل التنوع بالاسلحة وحداثتها والتضاريس الطبيعية والعوامل الديموغرافية وغيرها.

كما جاء في المرتبة السادسة عربيا والستين عالمياً الجيش المغربي، وفي المرتبة السابعة جيش الامارات الذي احتل 61 عالميا ، أما السودان فقد استحوذ جيشها على الثامن عربيا و69 عالميا، ليأتي بعدها الجيش اليمني التاسع عربيا و73 عالميا، ثم الاردن العاشر عربيا 76 عاليما ، ثم ليبيا 11 عربيا و77 عالميا ، وتونس 12 عربيا و80 عالميا ، وسلطنة عمان 13 عربيا و 82 عالميا و الكويت 14 عربيا و84 عالميا .

وفي المرتبة قبل الاخيرة جاء الجيش البحريني الذي احتل المرتبة 15 عربيا و98 عالميا ، ليتذيل القائمة الجيش القطري بالمرتبة 16 عربيا و106 عالميا.

