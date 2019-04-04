جوتيريس يحذر من الاشتباكات غربي ليبيا.. ويدعو لضبط النفس

حذر أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، من خطورة اندلاع اشتباكات مسلحة في ليبيا، وذلك بعدما استهدفت مليشيات مسلحة غربي البلاد قوات الجيش الليبي بالأسلحة المتوسطة؛ ما دفعها للرد على مصدر النيران.

وقال جوتيريس في تغريدة، الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يشعر بقلق عميق من خطر المواجهة العسكرية في ليبيا، وأضاف: "لا يوجد حل عسكري.. الحوار وحده بين الليبيين يمكن أن يحل المشاكل الليبية.. أدعو للهدوء وضبط النفس فيما أستعد للاجتماع مع القادة الليبيين في البلاد".

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وتدور اشتباكات بين مليشيات مسلحة وقوات الجيش الليبي المتمركزة في منطقة الأصابعة غربي البلاد، وذلك قبل أيام معدودة من عقد الملتقى الوطني الجامع، الذي يأمل الليبيون في أن يمهد لحل الأزمة عبر توحيد المؤسسات والاتفاق بشأن إجراء انتخابات.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الأربعاء، إلى ليبيا، للتحضير للملتقى الذي من المقرر أن تستضيفه مدينة غدامس الليبية، برعاية البعثة الأممية، في 14 و16 أبريل/نيسان المقبل، لبحث سبل إنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات عبر الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في البلاد.



