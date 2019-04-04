إثيوبيا: التحقيقات أكدت أن على شركة "بوينج" مراجعة طراز "737 ماكس 8"

قالت وزيرة النقل الإثيوبية، داجماويت موجيس، إن تحقيقات حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الذي وقع في مارس/آذار الماضي، وراح ضحيتها 157 شخصا، أكدت أن على شركة "بوينج" مراجعة طراز "737 ماكس 8".

وأضافت موجيس، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، إن "الطائرة صالحة ومسجلة عالميا والطيارون لديهم الكفاءة والقدرة"، مشيرة إلى أن " الطائرة أقلعت بصورة صحيحة والطيارون اتخذوا كل الإجراءات للسيطرة عليها بلا جدوى".



وأوضحت وزيرة النقل الإثيوبية أن "أمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي شاركوا في التحقيقات إلى جانب إثيوبيا"، متوقعة "انتهاء التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة خلال عام".





وتابعت: "نعرب عن تقديرنا للمجتمع الدولي وكل من وقف معنا في محنة الطائرة المنكوبة".

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يذكر أن الطائرة إثيوبية" ET 302" كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي، وعلى متنها 157 راكبا من 33 جنسية مختلفة.

وبعد 6 دقائق من إقلاع الطائرة، أعلنت شركة الطيران اختفاءها من أجهزة الرادار، وبعد أقل من ساعة أعلنت رسميا اكتشاف حطامها على بعد 48 كيلومترا من العاصمة.

وبعد الحادث، أعلنت هيئة الطيران المدني في إثيوبيا منع عبور وتحليق طائرات بوينج "737 ماكس" في الأجواء والهبوط في المطارات الإثيوبية.

وتتزايد الضغوط لمعرفة أسباب كارثة تحطم الطائرة التي حملت العديد من الدول والشركات على وقف استخدام ذلك النوع من الطائرات أو حظرت تحليقها في أجوائها، بعد أن تبين أن الطائرة واجهت صعوبات مماثلة لتلك التي تعرضت لها طائرة "لايون إير" الإندونيسية، التي كانت من الطراز نفسه وتحطمت في أكتوبر/تشرين الأول بعد دقائق قليلة من الإقلاع، ما أدى إلى مقتل 189 شخصا.

وخضعت الولايات المتحدة للضغوط، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، منع كل طائرات بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 من التحليق.