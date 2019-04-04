الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند "وسام زايد" تقديرا لجهوده

منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، "وسام زايد" إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي تقديرا لجهوده.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن "الإمارات تجمعها بالهند روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية شاملة".

وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر"، أن هذه العلاقات بين البلدين "عززها الدور المحوري لصديقي العزيز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي منحها دفعة كبيرة، وتقديرا لجهوده يمنحه رئيس الدولة (وسام زايد)".

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وتابع: "نثق بمستقبل واعد يجمع البلدين يعززه التفاهم والتعاون المشترك".

وكان مودي قد أكد، في تصريحات سابقة، أن الإمارات والهند تمكنتا من تحقيق نجاح فيما يتعلق بتعزيز علاقات التآزر بينهما، مشيرا إلى أن خارطة الطريق الطموحة للعلاقات بين البلدين من شأنها جعل شراكتهما أقوى.

وأضاف أن الهند تعد الإمارات شريكا مهما في قصة نجاح خاصة الاهتمام بتطوير مجال البنية التحتية، مشيرا إلى أنه أبلغ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام الهند بالمشاركة في الخليج العربي، وتعزيز النمو في مجال الصناعة والتصنيع والخدمات.