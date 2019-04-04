انت الان تتابع ضرب نتنياهو في سوق خضار بتل أبيب (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نتنياهو - أرشيفية
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لموقف محرج خلال جولة في سوق للخضار في تل أبيب، قبل أيام من الانتخابات التشريعية، إذ نشر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فيديو يظهر فيه نتنياهو برفقة زوجته يتجولان، الثلاثاء، في سوق "هاتيكفا" محاطين بمجموعة من الحراس، وخلال سيرهما بين حشد من الناس، أقدمت امرأة على رمي رئيس الوزراء بالطماطم، إلا أن اللقطات المصورة لم توضح إن كانت الثمرة أصابت نتنياهو أم لا، وأدان بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق وأبيض" الذي يواجه نتنياهو بالانتخابات، الحادثة، قائلا إن "إسرائيل بحاجة اليوم للوحدة وليس العنف"، بحسب سكاي نيوز.
وتجاهل متحدث باسم الليكود، حسب ما نقلت، صحيفة هاموديا، بيان الإدانة الذي أصدره جانتس، محملا الأخير وحليفه يائير لابيد المسؤولية. ويعد جانتس المنافس الأقوى لنتنياهو، الذي يترأس حزب الليكود، في الانتخابات المقرر تنظيمها في 9 أبريل الجاري. وكان الليكود اتهم جانتس بالفساد، وقال وزير العلوم، عوفير أكونيس،
وتجاهل متحدث باسم الليكود، حسب ما نقلت، صحيفة هاموديا، بيان الإدانة الذي أصدره جانتس، محملا الأخير وحليفه يائير لابيد المسؤولية.
ويعد جانتس المنافس الأقوى لنتنياهو، الذي يترأس حزب الليكود، في الانتخابات المقرر تنظيمها في 9 أبريل الجاري.
وكان الليكود اتهم جانتس بالفساد، وقال وزير العلوم، عوفير أكونيس، إن حزبه "يدعو المدعي العام لفتح تحقيق جنائي فوري في حق بيني جانتس“، وأضاف نقلا عن تقرير صادر عن مراقب الدولة، أن جانتس متورط بشكل مباشر في ”قضية فساد خطيرة“.
وجاء في تقرير الصادر الشهر الماضي، أن شركة جانتس سعت للحصول على عقد مع الشرطة الإسرائيلية عام 2016 للمنتجات التي تنتجها شركته ذات التكنولوجيا الفائقة ”فيفث دايمنشن“.
ولم يقدم مراقب الدولة تفاصيل عن الإجراءات التي اتخذتها الشركة، لأنه ليست لديه صلاحيات للتحقيق في الشركات الخاصة.
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