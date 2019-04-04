ترامب سيلتقي كبير المفاوضين التجاريين الصينيين في البيت الأبيض

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يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، وفق مسؤولين، في مؤشر على احتمال قرب التوصل من اتفاق لإنهاء معركة الرسوم الجمركية بين الدولتين.
وسيلتقي ترامب ليو، وهو أيضا كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، بعد ظهر اليوم في البيت الأبيض وفق جدول مواعيد رسمي من مكتب الرئيس.
ويسعى المفاوضون الأميركيون والصينيون للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تستجيب لشكاوى ترامب بشأن سنوات من المعاملة غير العادلة للشركات الأميركية من جانب الصين، مما سيمسح بإلغاء الرسوم التي تهدد شركات في البلدين.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الصين دأبت على استخدام ممارسات تجارية غير عادلة لسنوات عن طريق دعم شركاتها بقوة وسرقة تكنولوجيا شركات أميركية.
في 29 آذار/مارس قال ترامب إن مفاوضات إنهاء معركة الرسوم الموجعة مع بكين تجري بشكل "جيد جدا" لكنه أكد بأنه لن يقبل إلا "باتفاق رائع".
وقال ترامب إن المفاوضين الأميركيين والصينيين يقتربون من التوصل لاتفاق لكن المسؤولين الأميركيين قللوا من التوقعات باتفاق وشيك.
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