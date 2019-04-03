شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: ندوات وفعاليات بالصعيد لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحيم كمال رئيس قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، إن هناك العديد من الندوات والفعاليات للحزب بالصعيد من أجل حث أهالينا على المشاركة الإيجابية، والنزول بكثافة للتصويت على الاستفتاء الدستورية، لكي نضرب المثل في حب الوطن وننقل صورة طيبة أمام العالم بأن المصريين يحددون مصيرهم، مؤكدًا أن الكلمة الأولي والأخيرة للشعب.

وأضاف كمال، فى بيان، أن الشعب يمتلك قدر كبير من الثقافة الانتخابية، وقد شاهدنا ذلك في أكثر من عملية انتخابية، وضرب بتواجده الكثيف أروع الأمثلة في حب الوطن، كما قام بحشوده أمام اللجان بصفع الإخوان وفضح أكاذيبهم.

وأشار رئيس قطاع جنوب الصعيد بالحزب، إلي إن هناك خطة عمل في القطاع للنزول إلى الشارع والحديث مع المواطنين بشكل مباشر من أجل توعيته بالتوقيت المهم الذى تمر به البلاد، بجانب توضيح الصورة لهم بأن التعديلات لم تكون قط لمصلحة شخصية مثلما تروج اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية،مضيفًا أن هناك العديد من الكتيبات والنشرات التي توضح أهمية التعديلات الدستورية والفائدة التي تعود على المواطن منها.

وطالب، الشعب بالتواجد أمام لجان الانتخابات وليكون الرد على أعداء الوطن بالمشاركة الإيجابية والتواجد بكثافة يوم الاستفتاء، فالتعديلات الدستورية تصب في مصلحة الوطن.