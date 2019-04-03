شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "حماة الوطن" بالقاهرة يستعد للتعديلات الدستورية بندوات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، اجتماعا شعبيا موسعا برئاسة اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين عام القاهرة، بحضور اللواء محسن الفحام مساعد رئيس الحزب وأمين التدريب والتثقيف والمستشار أيمن عامر أمين تنظيم العاصمة ورؤساء القطاعات الأربعة، وجميع أمناء القاهرة وكوادر الحزب

ووفقا لبيان صادر عن أمانة الحزب بالقاهرة، فقد تم مناقشة التعديلات الدستورية والاستراتيجية التي سوف يتم اتباعها فى الاستفتاء عليها، نظرا لما يتمتع به الحزب من شعبية وتواجد بين أوساط محافظات الجمهورية والعمل على حشد المواطنين من أبناء الوطن للإدلاء بأصواتهم وإبداء رأيهم فى التعديلات الدستورية التى تهدف إلى استمرار مسيرة التنمية والتقدم التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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ومن جانبه قال المستشار أيمن عامر أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة بأن التعديلات الدستورية المقترحة هى إمتداد لسياسة الاصلاح التى تنتهجها مصر و ليست مقتصرة على الاصلاح الاقتصادى و محاربة الارهاب فحسب و لكن يجب ان يتم الاصلاح الدستورى ايضا لما شهده دستور 2013 وتعديلاته 2014 من بعض العوار و التناقضات و التى أقر بها بعض من أعضاء لجنة الخمسين أنفسهم .

وأضاف أن المواد التى وافق عليها مجلس النواب و طرحها للحوار المجتمعى تمثل جميعها ترسيخا للدولة المدنية الحديثة مثل تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهوريه لمعاونته فى القيام بمهامه و اختصاصاته و هذا لم تعهده مصر من قبل فى حياتها الحديثة و يمثل إضافة لدستور حقيقى يليق بمصر .. إضافه الى حفظ حق المراة بالبرلمان و إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية و قيام قواتنا المسلحة بحماية الدستور و حفظ الديمقراطية إلى جانب بعض المواد الاخرى.