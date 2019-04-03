انت الان تتابع 57 قتيلًا و478 جريحًا حصيلة ضحايا فيضانات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فيضانات إيران

أعلن مجتبى خالدي المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الفيضانات في إيران إلى 57 قتيلا و478 جريحا، فيما تعقد القيادات الأمنية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع في البلاد. في المقابل أشار موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى أن «اجتماعا خاصا في مقر المرشد يعقد حاليا لدراسة الإجراءات والإمدادات التي سيتم تقديمها للمحافظات التي اجتاحتها سيول وفيضانات»، مضيفًا «أن قيادات أمنية واجتماعية تشارك في الاجتماع»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأعلن مرتضى سليمي رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الايرانية، أن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج، مشيرا إلى أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة في 293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد. وتواجه 23 من أصل 31 محافظة منذ أسبوعين فيضانات وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني

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