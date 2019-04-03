انت الان تتابع ستولتنبرغ في الذكرى السبعين للحلف الاطلسي: "لا نريد حربا باردة جديدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ

اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي الاربعاء في الذكرى السبعين لقيام الحلف أن الاخير "لا يريد سباق تسلح جديدا" أو "حربا باردة جديدة"، لكنه سيعرف كيف يدافع عن نفسه عند الضرورة.

وقال ينس ستولتنبرغ في خطاب أمام الكونغرس الاميركي في واشنطن إن "الحلف الاطلسي سيتخذ دائما الإجراءات الضرورية لضمان ردع فاعل".