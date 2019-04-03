الان تتابع خبير أمريكي يؤكد تصريحات ابن ترامب: الرشى سلاح قطر للتأثير على قرارنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال كايل شيديلر، مدير مركز الكشف عن الإرهاب، إن قطر تستخدم الرشى للتأثير على صناعة القرار الأمريكي عن طريق إغداقها على محللي الأمن القومي، واستخدامهم في مؤسساتها بأمريكا تحت مسمى مستشارين.
وأكد شيديلر صحة ما قاله نجل دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أن الكثير من محللي الأمن القومي لدى الشبكة الإخبارية الأمريكية الشهيرة CNN لديهم علاقات سرية مع النظام القطري.
وأضاف أن قطر تثير قلقًا داخل الولايات المتحدة جراء استخدامها الأموال للتأثير على القرار الأمريكي، خاصة أن الدوحة متهمة بدعم الإرهاب، وتمويل جماعات متطرفة لإثارة القلاقل في مناطق مختلفة.
وأشار مدير مركز الكشف عن الإرهاب إلى أن قطر لديها قدرات خاصة للسيطرة على الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بحيث تتمكن في النهاية من التأثير على صناعة القرار الأمريكي.
وأوضح شيديلر أن قطر تستهدف شخصيات بعينها بدون كلل أو ملل، وتسعى لاستقطابها عن طريق وسطاء يتعاونون معها لتحقيق أهدافها بالتأثير على صناعة القرار الأمريكي.
وطالب شيديلر مؤسسات الإعلام الأمريكي بالتحري عن توجهات محلليها، لمعرفة ما إذا كان أحدهم يمثل آراء راعٍ أجنبي مثل قطر، داعيا الحكومة الأمريكية لتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة لكشف العلاقات المشبوهة مع الكيانات الأجنبية.
وكشفت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة عن علاقات سرية بين عديد من معلقي شبكة “سي إن إن” والنظام القطري القمعي في الدوحة.
وقال نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه لم يكن يعلم منذ وقت قريب التقارب في العلاقات بين قطر وقناة “سي إن إن” الأمريكية، لكن يبدو أن الأمر أصبح مكشوفا الآن، وهناك مصالح كبرى”.
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