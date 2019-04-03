بريطانيا تعترض طائرتين روسيتين في مجالها الجوي

قالت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إنها "دفعت بطائرات تايفون مقاتلة لمراقبة طائرتين قاذفتين روسيتين من طراز "بلاك جاك" اقتربتا من مجالها الجوي"، وفقا لموقع 24.

وحلقت قاذفتا توبوليف "تو.160" طويلتا المدى في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي: "بوسعنا تأكيد أن طائرات تايفون للرد السريع تابعة لسلاح الجو الملكي انطلقت من قاعدة "لوزيماوث" لمراقبة قاذفتين "بلاك جاك" لدى وجودهما في منطقة تمثل مجال اهتمام للمملكة المتحدة".

وأضاف: "لم تدخل القاذفتان الروسيتان في أي مرحلة من المراحل المجال الجوي للمملكة المتحدة".