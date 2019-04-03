عباس يوافق على تمديد مهلة تشكيل الحكومة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد إشتية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وافق على تمديد مهلة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، لإجراء مزيد من المشاورات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، وفقا لموقع 24.

وأضاف إشتية، عبر صفحته على فيس بوك، "وافق الرئيس مطلع الأسبوع على طلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون، لضمان أن تُشكل بأكبر قدر من الرضى والدعم الفصائلي والشعبي".

وأوضح إشتية، أن "كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم التشاور معها بخصوص مشاركتها في الحكومة أرسلت ردودها، باستثناء حزب الشعب الفلسطيني الذي أكد أن قراره سيُتخذ خلال يومين".

وتابع، أنه أنهى المشاورات مع الفصائل وتلقى ردوداً من معظمها في بيئة وصفها بإيجابية ومساندة للحكومة والإطار العام لبرنامجها وخطة عملها.

ولم توضح فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلة، إلا أن مسؤولين فلسطينيين أكدوا أن اشتية نجح في اقناع عدد من الفصائل بالانضمام إلى حكومته.