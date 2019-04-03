شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

طالبت الحكومة اليمنية اليوم (الأربعاء) الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بدلاً عن البيانات الخطابية.

وشدد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بدورهم في اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الانقلابية، وإنهاء حالة التهرب والتسويف والمماطلة التي تعتمدها ورفضها لكل جهود السلام.

واتهم المجلس ـ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ـ ميليشيا الحوثي الانقلابية بالاستمرار في منع موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، وتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف، في ظل تردي الوضع الإنساني والغذائي، جراء حربها المتواصلة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية.