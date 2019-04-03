شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يستضيف زعماء جنوب السودان المنقسمين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الفاتيكان)يستضف البابا فرنسيس، زعماء جنوب السودان المنقسمين الأسبوع المقبل في الفاتيكان، لمساعدتهم على تعزيز اتفاق السلام الذي يهدف لإنهاء الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.
وقد يزيد الاجتماع، الذي وصفه بيان للفاتيكان اليوم (الأربعاء) بأنه «خلوة روحية»، فرص قيام البابا بزيارة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.
وقال وزير خارجية الفاتيكان الكردينال بيترو بارولين للصحفيين، إن الزعماء الذين سيشاركون في الاجتماع هم الرئيس سلفا كير والنائب الأول له، زعيم المتمردين سابقا، ريك مشار، والنواب الأربعة الآخرون للرئيس.
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