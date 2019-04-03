شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطلسي» في ذكراه السبعين: «لا لحرب جديدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم (الأربعاء) في الذكرى السبعين لقيام الحلف، إن الحلف«لا يريد سباق تسلح جديد» أو «حرباً باردة جديدة»، لكنه سيعرف كيف يدافع عن نفسه عند الضرورة.

وقال ينس ستولتنبرغ في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطن: إن «الحلف الأطلسي سيتخذ دائماً الإجراءات الضرورية لضمان ردع فاعل».

محذراً الكونغرس من التهديد الذي تشكله روسيا للحلف، مشيراً إلى انتهاكاتها لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.