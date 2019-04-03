ستولتنبرغ في الذكرى السبعين للحلف الاطلسي: لا نريد حربًا باردة جديدة

اسماء السيد - واشنطن: أعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي الاربعاء في الذكرى السبعين لقيام الحلف أن الاخير "لا يريد سباق تسلح جديدا" أو "حربا باردة جديدة"، لكنه سيعرف كيف يدافع عن نفسه عند الضرورة.

وفي خطاب أمام الكونغرس الاميركي في واشنطن وجه ينس ستولتنبرغ دعوة "للحفاظ على وحدة" الدول الـ29 الاعضاء في الحلف بعد خلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفائه وآخرها مع تركيا.

وذكر رئيس الوزراء النروجي السابق ب"الوعد الرسمي" لمؤسسي الحلف والقائم على مبدأ "الفرد للجميع والجميع للفرد"، مضيفا "لقد تجاوزنا خلافاتنا في الماضي وعلينا ان نتجاوز خلافاتنا مستقبلا".

واكد ان "من الجيد ان يكون للمرء اصدقاء".

Advertisements

واذ اعتبر ان روسيا هي بين "التحديات غير المسبوقة" التي يواجهها الحلف، حض ستولتنبرغ موسكو مجددا على احترام معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى والتي وقعتها مع الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

وعلقت واشنطن مشاركتها في هذه المعاهدة في بداية شباط/فبراير، متهمة موسكو بعدم احترامها، الامر الذي دفع الرئيس فلاديمير بوتين الى تعليق مشاركة روسيا ايضا. وكرر ستولتنبرغ ان "روسيا تنتهك معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى"، مؤكدا ان "الوقت ينفد".

واضاف "لا نريد سباق تسلح جديدا، لا نريد حربا باردة جديدة. ولكننا لسنا سذجا. ان عدم احترام طرف لاتفاق ما لن يضمن امننا" و"الحلف الاطلسي سيتخذ دوما التدابير الضرورية لضمان ردع موثوق به وفاعل".

وعلى غرار موقفه الثلاثاء في البيت الابيض، اشاد بالحاح ترامب على ان تزيد الدول ال28 الاخرى الاعضاء في الحلف نفقاتها العسكرية، وقال "لهذه الرسالة تاثير واضح" وهي "تعزز الحلف".