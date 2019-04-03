شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الموازنة: 2000 جنيه راتب المعين بالدرجة السادسة العمالية بداية من يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إن من سيعين في الدرجة السادسة العمالية دون مؤهل أو خبرة، سيكون 2000 جنيه بداية تعيينه في يوليو 2019، أما الموجودين على الدرجة السادسة حاليا سيكون 2131 جنيها بداية من يوليو 2019 .

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحد الأدني لراتب وكيل الوزارة سيكون 5 آلاف جنيها، ووكيل أول الوزارة 7 آلاف جنيها، مشيرا إلى أنه يتم مساواة الخاضعين للخدمة المدنية مع غير الخاضعين في أجور درجاتهم الوظيفية.