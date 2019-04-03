التنظيم والإدارة: لن يضيع حق أى موظف بالترقية وصدور 19 قرار ترقية وجوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن الحكومة وافقت على استصدار قرار الترقيات بمرور المدد، وأن من يتم 3 سنوات فى 30 يونيو 2019 يكون مستحق للترقية.
ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه كان قد صدر مؤخرا 19 قرار ترقية وجوبية بمرور المدد
وأوضح إنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مٌدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد.
وأشار إلى أن كل الهيئات التى ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية سيطبق عليها قرار الترقية، مضيفا أنه لن يوجد موظف واحد سيضيع عليه يوم بالأقدمية وحق كل موظف فى الترقية محفوظ.
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