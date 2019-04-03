شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "حقوق الانسان" بمجلس النواب يختتم زيارته بقسم العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم وفد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، زيارته البرلمانية اليوم الأربعاء، إلي عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية، بزيارة مقر قسم شرطة العبور.

والتقي أعضاء الوفد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، وعدد من قيادات وضباط مركز الشرطة، بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح، مأمور القسم

وخلال الزيارة البرلمانية، تفقد الأعضاء، مقر النوبتجية بالقسم، للاطلاع على إجراءات خدمة المواطنين وآلية التعامل مع بلاغات المواطنين، وكذلك تفقد الوفد غرف الحجز والتي أشاد النواب بمساحتها الواسعة، ومقر تريض المحتجزين.

ومن جانبه اكد اللواء رضا طبلية، مدير الأمن على التطوير المستمر الذى يتم داخل مقر قسم العبور، تحت اشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكدا أن هناك تعليمات مستمرة للضباط والافراد بحسن معاملة المواطنين داخل الاقسام.

ومن جانبه قال العميد أسامه عبد الفتاح مأمور قسم العبور ، أن لجان حقوق الإنسان من وزارة الداخلية تقوم بزيارات دورية للقسم لتفقد الحالة العامة للمحتجزين ومتابعة حالة حقوق الإنسان ، مضيفا، أن هناك قافلة طبية تضم كافه التخصصات تزور القسم كل أسبوعين للكشف علي المحتجزين بالإضافة لوجود طبيب منتظم داخل القسم.

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وأضاف عبد الفتاح، يوجد بالقسم 7 غرف حجز، منها غرفه حجز للنساء، موضحا ان حاليا لايوجد محتجزين من النساء داخل القسم.

ومن جانبه، سأل علاء عابد رئيس الوفد البرلماني، عدد من المواطنين عن معاملتهم داخل داخل القسم، والذين أشادوا بحسن المعاملة.

ويضم الوفد البرلماني كل من النواب، على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الانسان، شريف الوردانى أمين سر اللجنة، مجدى سيف، نبيل بولس، وذلك بالإضافة الى نواب محافظة القليوبية ومن بينهم، النواب، ومحمد سليم، وعمر حسانين.

وتأتى تلك الزيارة، في اطار سلسة الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، للوقوف على أوضاع أقسام الشرطة والسجون، وتفقد حالة حقوق الانسان بها، من خلال الاستماع الى المحتجزين والمسجونين.