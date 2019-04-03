شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على قرار استضافة مصر للدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على استصدار القرار اللازم لإستضافة مصر للدورة العادية الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المقرر انعقادها بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو 2019. واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 24/3/2019، المتعلقة بعدد من التسويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على قرار استضافة مصر للدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.