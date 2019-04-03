وكيل القوى العاملة بالبرلمان: الاخوان أهانوا نساء مصر وانتصر لهن السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمها مركز النيل للاعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاربعاء بعنوان الحقوق السياسية للمرأة بالتعاون مع مبادرة انزل وشارك برئاسة أمل قنصوة رئيس المبادرة المجتمعية والشبابية تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

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وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أن عدد النائبات فى مجلس النواب بلغ 90 نائبة، بنسبة 15% من جملة الأعضاء، كما وصلت نسبة الناخبات من السيدات والفتيات لـ55%.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام خلال الندوة التي شارك فيها منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية والتنظيمات الشبابية والنسائية أن مركز النيل للإعلام يتسع للجميع ويفتح أبوابه لكافة المؤسسات الحكومية والأهلية والسياسية والشبابية الداعمة للمشاركة فى العملية السياسية والاستحقاقات الدستورية من خلال التنسيق معها فى كافة المبادرات المجتمعية الداعمة لترسيخ القواعد والممارسة الديمقراطية.