أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أنه "بغض النظر عن "سيدر" وعما يطلبه المجتمع الدولي من إصلاحات، يجب أن نبادر نحن إلى معرفة ما يجب أن نفعله".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت الحاج حسن إلى "أننا ككتلة، اقترحنا عدة اقتراحات قوانين لخفض النفقات على السفر والأثاث وبعض التعويضات التي لها علاقة ببعض الجمعيات".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: اقترحنا عدة قوانين لخفض النفقات على السفر والأثاث وبعض التعويضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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