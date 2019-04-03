أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن "كل همنا أن تنكب، ليس فقط على عصر النفقات، ولكن أيضا على الجباية وتأمين الواردات".
وخلال حديث تلفزيوني ردا على سؤال حول المؤسسات التي تهربت ضريبيا، أوضح عبد الله أنه "لو ثيب أن بلال عبد الله يتهرب ضريبياً فإنه يجب أن يكون موجوداً في السجن".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله: يجب على الحكومة أن تعمل على الجباية وتأمين الواردات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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