آلان عون: يوجد أمور من الصعب المس بها مثل المعاشات

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، خلال حديث تلفزيوني، أنه "يوجد أمور من الصعب المس بها لأنه ثابتة مثل المعاشات على سبيل المثال".

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