فياض: موقفنا بالنسبة للمناقصات العمومية غير خاضع لحسابات التحالفات والخصومات السياسية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​، في حديث تلفزيوني، أن موقف الكتلة من المناقصات العمومية ورد في البيان الإنتخابي لـ"حزب الله" في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وهو يشدد على ضرورة تفعيل دائرة المناقصات العمومية.

وفي حين لفت إلى أن هناك مشروعاً لتوسيع مهام دائرة المناقصات العمومية وضع على طاولة مجلس الوزراء، أشار إلى أن موقف الحزب من هذا الموضوع غير خاضع لحسابات التحالفات والخصومات السياسية، بل له علاقة باستراتيجية الحزب ل​مكافحة الفساد​.