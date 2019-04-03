أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في حديث تلفزيوني، أن موقف الكتلة من المناقصات العمومية ورد في البيان الإنتخابي لـ"حزب الله" في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وهو يشدد على ضرورة تفعيل دائرة المناقصات العمومية.
وفي حين لفت إلى أن هناك مشروعاً لتوسيع مهام دائرة المناقصات العمومية وضع على طاولة مجلس الوزراء، أشار إلى أن موقف الحزب من هذا الموضوع غير خاضع لحسابات التحالفات والخصومات السياسية، بل له علاقة باستراتيجية الحزب لمكافحة الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر فياض: موقفنا بالنسبة للمناقصات العمومية غير خاضع لحسابات التحالفات والخصومات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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