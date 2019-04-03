أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أن "أي وزارة يوجد فيها مصاريف غير ضرورية فإنه يمكن خفص سقف الإنفاق لديها".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "اتخذ قرار بوقف التوظيف وبالتالي يجب أن يستكمل".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: اتخذ قرار بوقف التوظيف وبالتالي يجب أن يستكمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.