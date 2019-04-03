قبيسي: اتخذ قرار بوقف التوظيف وبالتالي يجب أن يستكمل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ أن "أي وزارة يوجد فيها مصاريف غير ضرورية فإنه يمكن خفص سقف الإنفاق لديها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "اتخذ قرار بوقف التوظيف وبالتالي يجب أن يستكمل".