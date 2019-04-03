جنبلاط: تسليم رفات الجندي الاسرائيلي هدية مجانية لكن قيمة لنتانياهو

رأى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه في لعبة الأمم بمصير الشعوب، فإن تسليم رفات الجندي الاسرائيلي عبر وسطاء مجهولين هدية مجانية لكن قيمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إنتخاباته"، مضيفاً: "التحية كل التحية للنظام السوري رأس حربة الممانعة العربية والاقليمية والاممية".
وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس قد أعلن إستعادة رفات جندي فُقد منذ اجتياحها لبنان في 1982.
وأوضح أن رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة وهو أحد الجنود الثلاثة الذين فقدوا في معركة السلطان يعقوب بات في اسرائيل، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.
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