أكدت مصادر للـ OTV أنه "كان قد اتفق على مسألة تعيين الملحقين الإقتصايين قبل قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ من خلال إجراء مباراة رسمية ليعينوا بعدها في ​مجلس الوزراء​ وفقا لقرار سابق"، مستغربة أن "يكون الأمر مهاجماً من "​القوات اللبنانية​" لأن الباب الذي تم من خلاله الهجوم غير صحيح، وثانيا لأن الأمر يخدم ​الإقتصاد اللبناني​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ OTV: اتفق على تعيين الملحقين الإقتصايين قبل قانون سلسلة الرتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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