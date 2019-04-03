القاضي ابراهيم: استدعاء 3 موظفين في وزارة المهجرين للمثول امامه على خلفية هدر مال عام

أكد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ في حديث تلفزيوني له أنه "استدعى 3 موظفين حاليين وآخر متقاعد في ​وزارة المهجرين​ للمثول امامه الثلاثاء المقبل على خلفية هدر مال عام يعود الى ​حرب تموز​".

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