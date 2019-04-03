الدفاع المدني: إخماد حريقين داخل سيارتين في المنية ومزرعة الشوف

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في المنية- عكار، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر آخرين أخمدوا كذلك حريقًا شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في مزرعة ​الشوف​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".