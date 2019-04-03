العربية: روسيا ساعدت إسرائيل باستعادة رفات الجندي المفقود منذ 1982 في لبنان

أفادت قناة "العربية" بأن "​روسيا​ ساعدت إسرائيل باستعادة رفات الجندي المفقود منذ 1982 في ​لبنان​ زكريا باومل"، مشيرة إلى أن "رفات الجندي الإسرائيلي لم تكن مدفونة وإنما محفوظة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قد شكر "​الموساد​ و​الشاباك​ والاستخبارات العسكرية و​الجيش الإسرائيلي​ على ما قاموا به من أجل استعادة زيخاريا باومل إلى إسرائيل".

وكان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​ قد أعلن أنّ "العريف زخاريا باومل وهو من مفقودي المعركة في السلطان يعقوب في لبنان، عاد إلى البلاد بعد 37 عاما، حيث وصلت جثّته إلى إسرائيل قبل أيام عدّة، خلال عملية سرية بقيادة هيئة الإستخبارات العسكرية".

بينما رجح القيادي في "​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​" ​أنور رجا​، في حديث تلفزيوني، أن "تكون المجموعات الإرهابية في ​مخيم اليرموك​ هي من سلمت رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل".