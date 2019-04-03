حكومة اليمن طالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد "أنصار الله"

شدّد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري على "ضرورة اضطلاع ​المجتمع الدولي​ و​الأمم المتحدة​ و​مجلس الأمن​ بدورهم في اتخاذ إجراءات رادعة ضدّ حركة "​أنصار الله​" (الحوثيين)، وإنهاء حالة التهرب والتسويف والمماطلة التّي تعتمدها ورفضها لكلّ جهود السلام".

واتّهم المجلس، "أنصار الله"، بـ"الاستمرار في منع موظّفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن ​البحر الأحمر​، وتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف، في ظلّ تردّي الوضع الإنساني والغذائي جرّاء حربها المتواصلة ضدّ الشعب اليمني، منذ انقلابها على السلطة الشرعية".