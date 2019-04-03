حكومة اليمن طالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد "أنصار الله"

شدّد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بدورهم في اتخاذ إجراءات رادعة ضدّ حركة "أنصار الله" (الحوثيين)، وإنهاء حالة التهرب والتسويف والمماطلة التّي تعتمدها ورفضها لكلّ جهود السلام".
واتّهم المجلس، "أنصار الله"، بـ"الاستمرار في منع موظّفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، وتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف، في ظلّ تردّي الوضع الإنساني والغذائي جرّاء حربها المتواصلة ضدّ الشعب اليمني، منذ انقلابها على السلطة الشرعية".
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