لافروف: الحرب لم تنته في سوريا ويجب القضاء على أوكار الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الحرب لم تنته في سوريا ويجب القضاء على أوكار الإرهاب، بما فيها إدلب".
وكان البيت الأبيض قد أعلن عن تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم "داعش".
وتعد محافظة إدلب في شمال سوريا آخر معقل لمجموعات المعارضة المسلحة في سوريا بعدما استطاع الجيش السوري السيطرة على كامل الأراضي التي كانت خاضعة لها باستثناء جزء من البادية السورية حيث تتواجد القوات الأميركية، بالإضافة إلى مناطق شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الفصائل الكردية وعلى رأسها "قوات سوريا الديمقراطية".
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