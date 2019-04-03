لافروف: الحرب لم تنته في سوريا ويجب القضاء على أوكار الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "الحرب لم تنته في سوريا ويجب ​القضاء​ على أوكار ​الإرهاب​، بما فيها إدلب".

وكان ​البيت الأبيض​ قد أعلن عن تحرير ​الأراضي السورية​ بالكامل من تنظيم "داعش".

وتعد ​محافظة إدلب​ في شمال سوريا آخر معقل لمجموعات المعارضة المسلحة في سوريا بعدما استطاع ​الجيش السوري​ السيطرة على كامل الأراضي التي كانت خاضعة لها باستثناء جزء من البادية السورية حيث تتواجد ​القوات الأميركية​، بالإضافة إلى مناطق شرق ​الفرات​ الواقعة تحت سيطرة الفصائل الكردية وعلى رأسها "​قوات سوريا الديمقراطية​".