الهلال الأحمر الإماراتي أرسل قافلة مساعدات جديدة إلى اليمن

أعلن الهلال الأحمر ​الإمارات​ي "أنّه سيّر قافلة مساعدات جديدة إلى مديرية الدريهمي في الساحل الغربي لليمن".

وأوضح في بيان، أنّ "القافلة كانت موجّهة إلى أهالي منطقة الشجيرة في المديرية وتتضمّن 20 طنًّا من المواد الغذائية"، لافتًا إلى أنّ "3500 شخص استفادوا منها".

مع الإشارة إلى أنّ الإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري (​التحالف العربي​) الّذي تقوده السعودية في ​اليمن​ منذ آذار 2015، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة حركة "أنصار الله" (الحوثيين).