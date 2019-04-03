برلمان بريطانيا يصوت لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 12 نيسان

صوت مجلس العموم البريطاني "البرلمان" برفض إجراء عمليات تصويت استرشادية بشأن ال​بريكست​ يوم الاثنين المقبل، كما صوت البرلمان لمنع خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ دون اتفاق في 12 نيسان الحالي.

كما اتفق كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم حزب "العمال" المعارض جيريمي كوربن في اجتماعهما على العمل سويا لإيجاد صيغة اتفاق مناسبة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ قد أكد أن "12 نيسان الحالي هو الموعد النهائي لخروج بريطانيا من ​الإتحاد الأوروبي​ ولا تمديد آخر في حال عدم موافقة ​البرلمان البريطاني​ على الإتفاق".

فيما تعهّدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، بـ"القتال حتّى اللحظة الأخيرة" من أجل خروج منظّم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وخصوصا لحماية السلام في ​إيرلندا الشمالية​.