نتانياهو: أشكر الموساد والشاباك والاستخبارات والجيش على استعادة باومل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أننا سنواصل بذل كل جهد ممكن من أجل استعادة المفقودين الآخرين - تسفي فلدمان ويهودا كاتز وإيلي كوهين ورون أراد وأورون شاؤول وهدار غولدين. لن نكف عن أداء هذه المهمة المقدسة".
وفي كلمة متلفزة، لفت نتانياهو إلى "أنني أشكر الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية والجيش الإسرائيلي على ما قاموا به من أجل استعادة زيخاريا باومل إلى إسرائيل"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود عملية دبلوماسية واسعة النطاق سيتم سرد تفاصيلها مستقبلا".
وكان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن أنّ "العريف زخاريا باومل وهو من مفقودي المعركة في السلطان يعقوب في لبنان، عاد إلى البلاد بعد 37 عاما، حيث وصلت جثّته إلى إسرائيل قبل أيام عدّة، خلال عملية سرية بقيادة هيئة الإستخبارات العسكرية".
بينما رجح القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أنور رجا، في حديث تلفزيوني، أن "تكون المجموعات الإرهابية في مخيم اليرموك هي من سلمت رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل".
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