نتانياهو: أشكر الموساد والشاباك والاستخبارات والجيش على استعادة باومل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "أننا سنواصل بذل كل جهد ممكن من أجل استعادة المفقودين الآخرين - تسفي فلدمان و​يهودا​ كاتز وإيلي كوهين و​رون أراد​ و​أورون شاؤول​ وهدار غولدين. لن نكف عن أداء هذه المهمة المقدسة".

وفي كلمة متلفزة، لفت نتانياهو إلى "أنني أشكر ​الموساد​ و​الشاباك​ والاستخبارات العسكرية و​الجيش الإسرائيلي​ على ما قاموا به من أجل استعادة زيخاريا باومل إلى إسرائيل"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود عملية دبلوماسية واسعة النطاق سيتم سرد تفاصيلها مستقبلا".

وكان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​ قد أعلن أنّ "العريف زخاريا باومل وهو من مفقودي المعركة في السلطان يعقوب في ​لبنان​، عاد إلى البلاد بعد 37 عاما، حيث وصلت جثّته إلى إسرائيل قبل أيام عدّة، خلال عملية سرية بقيادة هيئة الإستخبارات العسكرية".

بينما رجح القيادي في "​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​" ​أنور رجا​، في حديث تلفزيوني، أن "تكون المجموعات الإرهابية في ​مخيم اليرموك​ هي من سلمت رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل".