"أ.ف.ب": رئيس الوزراء العراقي يبدأ السبت زيارة إلى إيران

كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "عبد المهدي يتوجّه السبت إلى ​إيران​".

وأوضح أنّ "من المقرّر أن تستمرّ الزيارة يومين، وتتناول قضايا الاتفاقيات الّتي تمّ التوصّل إليها في ما يتعلّق بشطّ العرب والتعامل بعيدًا عن العقوبات الإقتصادية" المفروضة على إيران.

تأتي الزيارة وسط ضغوط أميركية على ​بغداد​ للحدّ من العلاقات مع ​طهران​، خصوصًا في مجال استيراد الطاقة، فيما أعلن رئيس ​البرلمان العراقي​ ​محمد الحلبوسي​ خلال زيارة قام بها مؤخّرًا إلى واشطن أنّ "بلاده يجب أن تستمرّ بالاعتماد على إيران للحصول على ​الطاقة الكهربائية​ لمدة ثلاث سنوات على الأقلّ".

وهذه الزيارة الثانية الّتي يقوم بها عبد المهدي خارج البلاد منذ تولّيه رئاسة الوزراء، بعد زيارته مصر نهاية الشهر الماضي.