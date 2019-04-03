أثناء عودتهم من حفل التخرج.. إصابة 14 أمين شرطة في انقلاب سيارة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد :

أصيب 14 أمين شرطة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي (سوهاج/ البحر الأحمر) دائرة مركز البلينا.

وقال مصدر مسئول بمرفق الإسعاف بمحافظة سوهاج، إن المصابين جميعهم أمناء شرطة كانوا في حفل تخريج الدفعة ٧٠ عسكريين للترقي لكادر الأمناء بمعهد تأهيل أفراد الشرطة بحي الكوثر في سوهاج، والتي شهدها محافظ سوهاج، ومدير الأمن، ومساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للتدريب.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه جرى تحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام، وإخطار مدير الأمن اللواء هشام الشافعي بالواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.