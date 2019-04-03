وفد برلماني يتفقد قسم شرطة العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

اختتم وفد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، زيارته اليوم الأربعاء إلى عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية بتفقد قسم العبور.

والتقى الوفد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، وعددًا من قيادات وضباط مركز الشرطة، بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح، مأمور القسم.

وتفقد وفد البرلمان، مقر النوبتجية بالقسم للاطلاع على إجراءات خدمة المواطنين وآلية التعامل مع بلاغات المواطنين، وغرف الحجز والتي أشاد النواب بمساحتها الواسعة، ومقر تريض المحتجزين.

ومن جانبه، أكد اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، على التطوير المستمر الذي يتم داخل مقر قسم العبور تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكدًا أن هناك تعليمات مستمرة للضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين داخل الأقسام.

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ومن جانبه قال العميد أسامه عبد الفتاح مأمور قسم العبور، إن لجان حقوق الإنسان من وزارة الداخلية تقوم بزيارات دورية للقسم لتفقد الحالة العامة للمحتجزين ومتابعة حالة حقوق الإنسان، مضيفًا أن هناك قافلة طبية تضم كافة التخصصات تزور القسم كل أسبوعين للكشف على المحتجزين بالإضافة لوجود طبيب منتظم داخل القسم.

وتابع: "يوجد بالقسم 7 غرف حجز منهم غرفة حجز للنساء، وحاليا لا يوجد محتجزين من النساء داخل القسم".

ومن جانبه، سأل رئيس الوفد البرلماني، عددًا من المواطنين عن معاملتهم داخل داخل القسم، والذين أشادوا بحسن المعاملة.

وضم الوفد البرلماني: علي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان، شريف الورداني أمين سر اللجنة، مجدي سيف، نبيل بولس، بالإضافة إلى نواب محافظة القليوبية بينهم محمد سليم، وعمر حسانين.

وتأتى الزيارة، في إطار سلسة الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، للوقوف على أوضاع أقسام الشرطة والسجون، وتفقد حالة حقوق الانسان بها، من خلال الاستماع إلى المحتجزين والمسجونين.