"شمال سيناء" تنتهي من تجهيز 96 قطعة أرض للمستثمرين ببئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب اشرف سويلم

قال المهندس أحمد فايق، مدير المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، إن المحافظة اتتهت من ترفيق وتجهيز 96 قطعة أرض بالمدينة الصناعية ببئر العبد لطرحها للمستثمرين، وقد بدأت المحافظة تلقي طلبات المستثمرين.

وأضاف أن مساحة القطعة الواحدة بتلك الأراضي تتراوح مابين 1800 متر مربع و5600 متر مربع، لافتًا أن عملية تجهيز المنطقة الصناعية تضمنت إقامة شبكات مياه وإنشاء 8 آبار مياه جوفية بطاقة 3 ألاف متر مكعب وشبكات كهرباء تضمنت 19 محول و273 عمود كهرباء و342 كشاف إنارة.

وأوضح "فايق" أن المنطقة الصناعية ببئر العبد تتميز بقربها من محاور استراتيجية هامه، حيث تبعد 80 كم عن أنفاق قناة السويس و80 كم عن ميناء ومطار العريش و60 كم عن ميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

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