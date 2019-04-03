لغز الساكن الجديد.. تفاصيل انفجار "عقار الزاوية الحمراء" بسبب ماسورة غاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث وصابر المحلاوي:

لم تكد تمر 3 ساعات على إقامة ساكن جديد، في شقة بالطابق الأرضي بمنطقة النور في الزاوية الحمراء، حتى تبدل الحالُ من ليل هادئ إلى فجر عنيف، بعدما وقع انفجار داخل المنزل هز المنطقة بأكملها، تبعه انهيار جزئي للعقار، خلف وراءه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وتحطم نوفذ العقارات المجاورة، وبعض السيارات.

"الخليج 365" تواجد في مكان الحادث؛ لسماع أقوال الأهالي وشهود العيان الذين اتفقوا على أن انهيار العقار حدث بسبب انفجار ماسورة غاز، عقب مجيء ساكن جديد .

أمام الشارع المؤدي لأطلال العقار؛ تراصت 4 سيارات شرطة جلس أمامها ضابطان؛ لتأمين المنطقة حتى ينتهي المعمل الجنائي من فحص العينة، فيما وقف عدد من الضباط في الجهة المقابلة للشارع يمعنون النظر في المارة. عند سؤالهم عن سبب الحادث رد أحدهم باقتضاب: "ما فيش معلومات. الانفجار بسبب الغاز".

في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، فوجئ أهالي المنطقة بـ"م.م." شاب ثلاثيني "مصاب ببتر في القدم"، وهو يتحامل على عكازه يقف أمام المنزل، بجواره سيارة محملة ببعض الأثاث المنزلي، وبسؤاله عن سبب تواجده أخبرهم "أنا الساكن الجديد هنا في الدور الأرضي". على الرغم من غضبهم منه، إلا أنهم سارعوا في مساعدته لنقل أغراضه داخل الشقة.

لم يكن الشاب الذي جاء إلى المنزل بغريب عن أهالي المنطقة، بل كان يقيم في شقة مجاورة للشارع الذي شهد الانفجار، يوضح أحد الأهالي "صاحب الشقة القديمة طرده بسبب تعاطيه المخدرات، ومرافقة أصحاب السوء داخلها"، مشيرًا إلى أنه استأجر تلك الشقة بدون أي عقد بينه وبين صاحبها.

عند الرابعة فجرًا قطع صوت انفجار، الهدوء السائد بالحي، وتعالت أصوات صرخات واستغاثات أهالي العقار المجاور، بعدما اهتزت منازلهم، تبعه غبار غطى سماء المنطقة، وتطايرت حوائط المنازل من شدة الانفجار: "الانفجار كان شديد هز كل المنطقة.. كل الناس جريت من بيوتها فكرناها هتقع".

على الفور توجه الأهالي إلى مكان الانفجار، لاستبيان الأمر، ونجدة قاطنو العقار، بينما هاتف آخرين النجدة والاسعاف. بالاقتراب من المنزل شاهدوا "م. م."، الساكن الجديد، خارج من بين الأنقاض، ممسكًا عكازه وبه إصابة في ذراعه.

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لحظة وقوع الانفجار كانت الأسرة الساكنة في ذات العقار بالطابق الثالث عائدة من الخارج وتصادف أثناء صعودهم وقوع الانفجار، فانهار بهم السلم، ما أدى إلى إصابتهم إصابات بالغة.

لم يكن الساكنين بالعقار هم المصابين فقط بل تصادف تواجد "شريف"، شاب عشريني، داخل صالون حلاقة يمتلكه، بالعقار الخلفي لموقع الانفجار، فتطايرت حوائط المنزل عليه داخل الصالون، ما أدى إلى إصابته بكسر في الحوض وكسر رجليه وذراع، يقول والد المصاب "شريف كان سهران في الشغل فجأة لقى الحيطة بتاع البيت اللي مقابلة له تطاير عليه، ما أدى لتحطم جزئي للمنزل".

بعد قرابة ساعة من الانفجار حضرت سيارات إطفاء، وقوة من الشرطة، وعدد من مسؤولي شركة الغاز، وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.

"صاحب البيت جه بعد الانفجار بساعتين متسائلا عما حدث"، قالها أحد الأهالي قبل أن يضيف، بالاستفسار منه عن تحرير عقد بينه وبين الساكن الجديد أجاب بأنه لم يكن محررا له عقد.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن الحادث نتج عنه إصابة؛ محمود. ع، ياسر. م، محمد.م، أحمد. أ، محمد. ز، محمد م.، زينب. م، محمد. ع، عبدالله. م، وعبدالقادر. م".

وأوضحت معاينة النيابة، أن الانفجار تسبب في انهيار أجزاء كبيرة من العقارين 41 و43، بشارع محمود عبد السلام بمدينة النور الزاوية الحمراء، وبمعاينة العقار رقم 43 "مكان الانفجار"، تبين أنه مكون من 5 طوابق، وكل طابق به شقة واحدة، إضافة إلى انهيار حوائط شقة الطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة السائق "على. ع".