رئيس الطائفة الإنجيلية: شيخ الأزهر رمز ديني للمسلمين والمسيحيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية، ونادية هنري عضو مجلس النواب، وماجد فوزي مدير مؤسسة "well Spring".

وقالت الطائفة في بيان اليوم، إن اللقاء تناول بعض الأفكار الخاصة بتأصيل قيم المواطنة داخل المجتمع المصري من خلال العمل المشترك، وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدينية.

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من جانبه أكد رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته، أن الإمام الأكبر يبذل جهدًا عظيمًا، من أجل دعم منظومة قيم المواطنة والعيش المشترك داخل المجتمع المصري، كما يعد رمزًا دينيًا هامًا للمسلمين والمسيحيين.

وأعرب الطيب، عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وأكد خلال لقائه أن بيت العائلة المصرية هو أحد النماذج الوطنية المشرفة، التي تعمل للحفاظ على النسيج الوطني.

ولفت إلى دور بيت العائلة المصرية المهم في تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال التواصل مع الشباب في كل أنحاء مصر للتأكيد على أهمية القيم النبيلة التي تحملها الوثيقة، وتساهم في تعزيز التسامح والعيش المشترك.