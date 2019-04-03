بفارق صوت واحد.. البرلمان البريطاني يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

أيد أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء اقتراحًا بفارق صوت واحد، يمنع رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

وفشل أعضاء مجلس العموم البريطاني في التوافق على بدائل محتملة لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي تقترحها الحكومة.

وتستمر حالة الجمود بشأن كيفية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وكان النواب البريطانيون قد رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد.

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