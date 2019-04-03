افتتاح بطولة كأس الرئيس الكوري للتايكوندو بشرم الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة "يون يو تشول"، اليوم الأربعاء، بطولة كأس الرئيس الكوري للتايكوندو، بالصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ، ضمن برنامج القافلة الثقافية الكورية والتي امتدت لثلاثة أيام على التوالي بمدينة السلام.

وأشاد المحافظ بجهود السفارة الكورية والأنشطة التي قامت بها القافلة لدعم مجالات التعاون الفني والثقافي والرياضي بين مصر وكوريا، مطالبًا بإقامة القافلة كل عام على أن تمتد لأسبوع كامل وتجوب كافة مدن المحافظة، كما طالب بإقامة بطولة كبرى للتايكوندو بشرم الشيخ يشارك فيها الاتحاد المصرى للعبة والمحافظة والسفارة الكورية لنشر اللعبة وتخريج أبطال من أبناء المحافظة.

وقدم المحافظ، الشكر لكافة المشاركين من إداريين ومدربين ولاعبين، مشيدًا بمستواهم العالي، ودعا كافة المشاركين لحضور عرض الدولفين الترفيهى بعد انتهاء تسليم الجوائز كهدية من المحافظة تقديرًا لهم.

حضر البطولة عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، ومحمد فتحى، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.