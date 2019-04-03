"محلية النواب" تبحث بناء قرية للصيادين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن بسرعة بناء قرية الصيادين التابعة لبحيرة المنزلة على ترعة السلام تعويضًا لهم عن هدم منازلهم لتوسعة الطريق وتطهير البحيرة.

وأشارت طرابية، إلى أن المواطنين يسكنون في خيام ويوجد أكثر من قطعة أرض أملاك دولة بجانب البحيرة، داعية إلى تخصيص قطعة أرض لبناء مساكن للصيادين على أن يراعوا مسألة البعد السكني.

من جانبه، أكد الدكتور كمال جاد، محافظ الدقهلية، أنه تم إرسال طلب لرئيس الوزراء بإنشاء 2500 وحدة للصيادين، ومخاطبة رئيس الوزراء الذي طالب بإرسال الخرائط، وفي اجتماعه بالمحافظين الأسبوع قبل الماضي تم التحدث في هذه المسألة.

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وتابع: "فوجئت بأن المحافظة تتولي التمويل من خلال دخل الـ15 % من مدينة المنصورة الجديدة، وذلك ليس له علاقة بالصيادين وعلى الدولة أن توفر لهم مساكن جديدة".

وأكد أن "هناك كيان مستقل يتبع مجلس الوزراء سيتولى كل ما له علاقة بالصيادين والصيد في البحيرة".

من جانبه، أكد سعيد فريحة ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه لا مانع للهيئة من تخصيص أراضي الدولة الخاصة للصيادين، مشيرا إلى أن أراضي الدولة العامة تخصص بالمجان.

وأضاف أن أراضي الإصلاح الزراعي المستولى عليها طبقا لقانون ٧٨ لسنة ٥٢، يتم تثمينها، وتم إصدار قرار بتخصيص ٣٦٠فدان برأس الحكمة بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين الأراضي.

وطالب النائب محمد الحسيني ببيان تفصيلي من الإصلاح الزراعي بكافة مساحات الأراضي خارج الزمام في منطقة بحيرة المنزلة والتي يمكن نقل الولاية لها وذلك طبقاً لقرار رئيس الوزراء المفوض من رئيس الجمهورية.